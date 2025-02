Cassano Ionio, Papasso traccia l’identikit del candidato a sindaco

Dopo dodici anni di amministrazione, il sindaco di Cassano all'Ionio, Gianni Papasso, sta tracciando il bilancio del suo lungo mandato, caratterizzato da crisi, rielezioni e una costante opera di ricostruzione. La città, attraversando difficoltà iniziali, ha conosciuto una rinascita graduale, rafforzando la propria immagine e migliorando la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

In un contesto di rinnovamento e continuità, Papasso ha annunciato la volontà di affidare la guida della città a una donna, una figura di alto profilo proveniente dal settore sanitario. La scelta di una professionista non legata ai tradizionali schemi politici rappresenta un segnale forte di cambiamento e di apertura verso una governance fondata sull'alleanza civica e democratica.

Questa decisione non solo segna un passo in avanti per la rappresentanza femminile nelle istituzioni, ma introduce anche un approccio innovativo nella gestione della cosa pubblica.

Il nome ufficialmente non è stato fatto, ma non è difficile individuare che possa essere la futura prescelta.

Al centro delle priorità della futura amministrazione, secondo le linee guida tracciate dal sindaco, ci sarà il diritto alla salute. La carenza di medici di famiglia, l'insufficienza di specialisti nei poliambulatori e le criticità del sistema di emergenza 118 sono questioni urgenti che necessitano di risposte concrete.