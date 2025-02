L’ombra del dissesto sul Comune di Paola

Adesso dovrà essere il commissario prefettizio Lucia Iannuzzi ad approvare il bilancio di previsione del Comune di Paola. E non è escluso che potrebbe dichiarare il dissesto. La situazione non è affatto facile. Non solo per i debiti fuori bilancio ma anche per quella massa passiva che ha raggiunto 21 milioni di euro. Dal 1. marzo inoltre cambierà tutto anche nel collegio dei revisori (che terminano il loro mandato) con l’ingresso del revisore unico: il designato per la nomina è Domenico Capozza (in caso di impedimento in ordine ci sono Luigi Vero e Fabio Froio).

Intanto la politica si sta interrogando su quanto è accaduto. Il commissario di FI, Basilio Ferrari, dopo l’uscita di Emira Ciodaro dal partito, spiega come «la nostra città nell’ultimo periodo è stata segnata da vicende sociali e politiche che hanno generato nella popolazione scoramento, disorientamento, paura verso il futuro ed infine rassegnazione. Di tutti i sentimenti negativi la rassegnazione è forse il più pericoloso. Ad ognuno di noi nella vita è capitato di cadere per poi rialzarsi, è noto che la forza non consiste nel non cadere mai bensì nella capacità di rialzarsi».