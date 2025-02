Amministrative 2025 a Cassano: è la dottoressa Carmen Gaudiano la candidata a Sindaco per la coalizione Civica, Democratica e Riformista

Tutti, in maniera seria, convinta, determinata, hanno apprezzato ed esultato per i grandi risultati unitariamente raggiunti che sono ben visibili sul territorio. Tutti hanno ribadito la volontà di continuare, con entusiasmo e rinnovamento, per il prosieguo dell'azione della coalizione civica uscente. Dopo le consultazioni e la piena condivisione, da tutti ho ricevuto mandato di indicare il candidato a sindaco della coalizione per le elezioni amministrative che si svolgeranno nella prossima primavera. Ho avuto contatti e consultazioni con esponenti, referenti politici, rappresentanti del mondo imprenditoriale, dell’associazionismo, tantissimi sostenitori e decine di cittadini, dai quali ho avuto ampia disponibilità e delega. Pertanto comunico che la candidata a Sindaco per la coalizione Civica, Democratica e Rifomista sarà la dottoressa Carmen Gaudiano ». Ad annunciarlo è Giovanni Papasso , Sindaco uscente di Cassano All’Ionio, leader e garante della coalizione Civica, Democratica e Rifomista che punta a continuare ad amministrare la cittadina sibarita.

«La Dottoressa Gaudiano – spiega ancora Papasso – è una professionista prestata alla politica, fortemente stimata, donna di grande impegno civico, sempre pronta a mettersi al servizio della comunità . Ha dedicato tutta la sua carriera alla cura e al benessere dei suoi pazienti e di quei cittadini che hanno sempre chiesto un suo consulto o un suo supporto, lavorando instancabilmente per garantire quel diritto alla salute a chi ne ha bisogno e che oggi è negato a tutti i livelli». La sua esperienza nel campo della medicina l'ha portata a confrontarsi quotidianamente con le difficoltà e le necessità dei più vulnerabili, portando avanti un lavoro caratterizzato da competenza, umanità e attenzione al prossimo. La sua carriera è stata caratterizzata da un profondo senso di responsabilità verso il suo lavoro e la sua comunità, riconoscendo sempre l'importanza di contribuire alla crescita e al benessere del territorio in cui vive.

La Dottoressa Gaudiano, stretta collaboratrice del sindaco, attualmente ricopre la carica di consigliera comunale con delega alla Sanità. Dopo la Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l'Università degli Studi di Siena nel 1996, si specializza in Neurologia e consegue, successivamente, il Dottorato di ricerca in Malattie rare e un master di II livello in Neurologia D'urgenza. Conta decine di pubblicazioni e interventi in convegni di settore.

Proprio per questi ed altri più profondi motivi, i rappresentanti istituzionali della coalizione, formazioni politiche civiche, imprenditori, associazioni e cittadini l’hanno contattata e indicata consapevolmente e con entusiasmo come candidata alla guida della Città di Cassano All’Ionio. È obiettivo di tutti, infatti, proseguire nella gestione della cosa pubblica e dare continuità alla formazione Civica, Democratica e Rifomista. Si tratta di una professionista che opera nel campo della sanità, una persona di alto profilo, autonoma intellettualmente ed economicamente, che non vive grazie alla politica ma la svolge da sempre senza interessi personali e perseguendo fini nobili.

«Quello di Carmen, scelta spontanea e condivisa – ha detto ancora il leader e garante – è un nome che rappresenterà la nostra alleanza e che io sosterrò con il cuore in mano per non disperdere il lavoro virtuoso di questi anni. I partiti hanno fatto un passo indietro, e lo dice un uomo di partito che non ha mai cambiato tessera e morirà socialista. Dopo questi anni di ottima, buona amministrazione i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti e lo saranno ancora per gli anni a venire, la Coalizione composta da donne e uomini di buona volontà vuole continuare a rimanere alla guida della Città in un contesto sì di continuità ma anche di grande rinnovamento. Carmen, soprattutto, è una professionista non legata ai tradizionali schemi politici, autonoma che non vive grazie alla politica, rappresenta un segnale forte di cambiamento e di apertura verso una governance fondata sull'alleanza civica e democratica».

Ora, con la stessa determinazione e passione che ha sempre dimostrato come medico, ha dato la sua disponibilità e ha accettato la candidatura a Sindaco, portando con sé un progetto di rinnovamento che mette al centro le esigenze culturali, sociali e sanitarie dei cittadini. La sua candidatura è la naturale evoluzione del suo impegno, sempre orientato al miglioramento delle condizioni di vita della comunità e alla promozione di politiche pubbliche inclusive, sostenibili e orientate al bene comune.

«Siamo convinti – ha concluso Papasso – che i tempi siano davvero maturi affinché una donna guidi in modo stabile la comunità cassanese e questa decisione non solo segna un passo in avanti per la rappresentanza femminile nelle istituzioni, ma introduce anche un approccio innovativo nella gestione della cosa pubblica, per il rinnovamento complessivo della nostra comunità e del nostro territorio».