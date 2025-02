Rende, le urne stuzzicano il capoluogo. Vertice a Cosenza con Iantorno

Colpi di scena a ripetizione, ormai. Due notizie importanti hanno accompagnato la diatriba politica rendese in vista della competizione elettorale. La prima indiscrezione, verificata da più parti, è il vivo interessamento di Cosenza per le elezioni di Rende. Il sindaco della città capoluogo, Franz Caruso, ha incontrato martedì pomeriggio il candidato Pierpaolo Iantorno alla presenza di Luigi Incarnato capo di Gabinetto ma anche segretario regionale del Psi e Damiano Covelli assessore in carica.

Presenti alla riunione, al primo piano di palazzo dei Bruzi, anche Luigi Salerno molto vicino alle posizioni di Incarnato e poi Biagio Cetraro cui è stato chiesto - non è più un mistero - la candidatura a sindaco da parte di Principe e Talarico. Cosa si sono detti? “Radio municipio” fa sapere che l'incontro riservato abbia rappresentato il viatico di una collaborazione “futura” (in questa campagna elettorale?) e gettato le basi per un ragionamento più ampio. L'altra notizia di giornata è ancora più sorprendente.

L'incontro tra lo stesso Iantorno e Principe anticipato dalla nostra testata doveva rimanere riservatissimo. Alla lettura del giornale, ci risulta che Sandro Principe abbia invece deciso di non presentarsi all'appuntamento concordato per le 10,30 all'hotel Majorana. Iantorno lo ha aspettato per oltre un'ora, prima di andare via adirato ed indignato per il mancato confronto. Ci sono ancora i margini per recuperare? Terza notizia ancora è la conferma alla riunione privata svolta da almeno 35 addetti ai lavori che si sono ritrovati intorno ad un tavolo presieduto, anche, da Amerigo Castiglione e Mario Bartucci con la «volontà di andare avanti su un candidato rendese che unisca tradizione e territorio, oltre che una nuova generazione pronta a governare».