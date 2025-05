Amministrative 2025, a Cassano Ionio in tre per il dopo-Papasso. Ma i partiti non ci mettono la faccia TUTTE LE LISTE

Poco prima delle 12, mentre il mondo seguiva i funerali del Pontefice, al Palazzo di città, i delegati dei tre schieramenti in campo per le Amministrative di maggio completavano le procedure di presentazione e deposito delle liste. Saranno Antonello Mario Avena, Carmen Gaudiano e Gianpaolo Iacobini i tre che il 25 e il 26 maggio si contenderanno la fascia Tricolore. Una sfida aperta e, come annunciata, tutta civica, che ha lasciato da parte i simboli di partito a conferma di una tendenza ormai consolidata. È la seconda volta che accade: già nel 2019, infatti, i partiti si erano fatti da parte. A sorprendere è l’assenza dell’uscente Gianni Papasso: dopo dodici anni alla guida del Comune, intervallati da due periodi di gestione commissariale, il sindaco uscente, avendo completato i due mandati consecutivi previsti dalla legge, ha scelto di non ricandidarsi nemmeno come consigliere comunale, ma di lasciare spazio al terzogenito Davide Papasso. La coalizione che ha sostenuto Papasso in questi anni punterà su Carmen Gaudiano, neurologa di 56 anni, attuale consigliera comunale con delega alla sanità. Sarà appoggiata da tre liste civiche: "Libertà e Partecipazione", "La Mongolfiera" e "Per Amore di Cassano". Accanto a lei, 48 candidati al consiglio comunale, di cui ben 26 donne, segno di una forte presenza femminile nelle compagini civiche.