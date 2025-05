Amministrative 2025 a Rende, il pokerissimo è servito. Partita appassionante per il futuro TUTTE LE LISTE

Cinque, i candidati alla carica di sindaco a Rende. Diciotto le liste ufficialmente presentate e 428 gli aspiranti consiglieri.

Sei liste a sostegno del leader socialista Sandro Principe, sindaco storico della città che ha raccolto tutti (anche ex nemici politici di una vita) intorno a sé per un “secondo tempo” della partita sul referendum per la città unica ed anche per “chiudere” la lunga e prestigiosa carriera politica nella sua amata – e costruita – città. Le liste sono Rende Riformista, Insieme per Rende, Rende Avanti, Innova Rende, Avanti Rende Libera e Italia del Meridione.

Poi c’è Giovanni Bilotti, giovane e preparato ingegnere, candidato ufficiale del Partito democratico che punta sulle nuove leve cittadine che vogliono impegnarsi. Tre le liste con lui: Generazione per Giovanni Bilotti sindaco, Progressisti democratici e Partecipazione Rende. Rimanendo nell’area di centrosinistra sono due le liste che appoggiano la candidata pentastellata Rossella Gallo: Movimento 5 Stelle e Sinistra per Rende, che racchiude Rifondazione Comunista e Alleanza Verdi e Sinistra. «La vera sorpresa della campagna elettorale siamo noi. Il fronte progressista è questo», ha avuto modo di dire la candidata supportata da Anna Laura Orrico e dai segretari regionali degli altri due partiti, Pignataro e Serrao. Per quanto riguarda Marco Ghionna, invece, altro ingegnere in campo, le liste schierate con il candidato ufficiale del centrodestra sono sei: Fratelli D’Italia, Noi Moderati, Rende azzurra (Forza Italia), La Rende che vuoi (riconducibile all’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo), Ghionna Sindaco e Prima Rende che invece dovrebbe contenere esponenti della Lega. Infine, il candidato Luciano Bonanno, outsider della competizione, già consigliere comunale negli anni passati, che schiera una lista a suo sostegno con 20 candidati.