Corigliano Rossano, nuova Provincia. In commissione anche la minoranza

Il Consiglio comunale ha eletto il nuovo presidente dei Revisori dei Conti e la contestuale nomina dei componenti per il triennio 2025-2027. Ha, inoltre, designato i componenti della minoranza nella commissione temporanea per l’istituzione della nuova Provincia, i quali al momento dell’istituzione della commissione avevano deciso per scelta di non essere presenti, così come nella commissione temporanea per la geografia giudiziaria.

Sono stati questi i tre argomenti di cui si è occupato ieri il civico consesso, riunitosi nella sala consiliare di Piazza SS. Anargiri del centro storico di Rossano, convocato dalla presidente del consiglio, Rosellina Madeo, dopo lo svolgimento della conferenza dei capigruppo tenutasi lo scorso 23 aprile.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale