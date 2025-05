Urne a Paola, ufficializzate le liste i candidati illustrano i programmi

Definite le liste dei cinque candidati a sindaco, non senza qualche sorpresa, adesso la parola passa agli stessi protagonisti. Il primo a presentare la sua squadra alla piazza e ai cittadini è stato domenica sera Graziano Di Natale. La sua coalizione civica progressista racchiude esperienze diverse, frutto per lo più di un’azione sinergica che si è riusciti in questi mesi a mettere insieme tra uomini e donne di sinistra. A seguire, anche se la sua candidatura è sfumata, è stato il turno anche dell’ex sindaco Basilio Ferrari che ha spiegato i perché della sua mancata discesa in campo. Le critiche sono andate - considerato che la politica ha provato anche a livello regionale a far ragionare i protagonisti - verso coloro che hanno scelto di non attenersi ai patti e proseguire per la loro strada.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale