Cassano, il Consiglio Comunale approva a maggioranza il rendiconto di gestione 2024 e la variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027

A relazionare sui punti economici e finanziari è stato il vicesindaco e assessore al Bilancio Antonino Mungo . “Questa Amministrazione – ha sottolineato – con la guida del Sindaco Giovanni Papasso, ha messo il cuore in ogni azione, in ogni decisione, in ogni cosa che ha cercato di fare per il nostro paese. Essere riusciti a governare per cinque anni investendo e mantenendo i conti in ordine è stata una grande soddisfazione, ma anche, una straordinaria responsabilità, una sfida alta, entusiasmante e coinvolgente nella quale con il sostegno della maggioranza ci siamo proiettati con determinazione. Con quest’ultimo Rendiconto della Gestione per l’anno 2024, che si chiude con un avanzo di amministrazione, si evidenzia una gestione amministrativa, responsabile costantemente razionalizzata, ottimizzata e nella totale trasparenza, capace, nel contempo, di offrire servizi ed opere pubbliche di altissimi livelli, nella piena realizzazione del programma politico-amministrativo presentato cinque anni fa al popolo di Cassano”.

“Guardando indietro ai cinque anni appena trascorsi – ha sottolineato il sindaco Giovanni Papasso – siamo riusciti a porre basi solide, forti e robuste sulle quali costruire il futuro di Cassano soprattutto per le nuove generazioni. Lo abbiamo fatto nei bilanci precedenti e anche con la variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 dove la manovra correttiva è consistita nel dare copertura alle minori entrate scaturenti dal provvedimento Arrical (che ha abbassato da euro 25/t ad euro 10/t l’importo del benefit economico da riconoscere ai comuni sede di discarica). Si conclude così un grande lavoro grazie al quale lasciamo i conti in ordine a chi verrà”.

Infine, il consiglio comunale ha approvato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria a Claudio Dionesalvi. Sul punto ha relazionato il Presidente del Consiglio Comunale Lino Notaristefano, che era il promotore della proposta, è che ha spiegato ai presenti il grande lavoro fatto dal professore e giornalista cosentino, che da oltre vent’anni lavora senza risparmiarsi a Lauropoli in una delle zone più difficili del territorio cassanese essendo sempre dalla parte degli ultimi e lavorando, in primis, per evitare la dispersione scolastica e combattere le situazioni di estremo disagio. Questa la motivazione: “per l’impegno profuso nel campo dell’insegnamento, del giornalismo, del sociale. Per avere serbato intatto nel tempo il legame con la comunità di Lauropoli e di Cassano All’Ionio dove ha scelto di rimanere per essere professore di tutti ed in particolare degli ultimi. Per aver coltivato con dedizione, passione, entusiasmo d’amore il fiore della speranza per essere riuscito ad insegnare ad intere generazioni di alunni ad essere cittadini consapevoli della bellezza dei diritti e dei doveri e soprattutto dei valori fondanti della democrazia”.