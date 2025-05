Urne a Rende, i progetti per la città dei candidati a sindaco

I candidati a sindaco sono in fermento. Partiamo da Luciano Bonanno che annuncia: «In questi giorni sto lavorando senza sosta per definire un piano di sviluppo concreto per Rende, fatto di proposte reali, attuabili, pensate per migliorare la vita delle persone.

C’è tanto da fare: dalla riqualificazione del territorio alla creazione di nuove opportunità per giovani, famiglie e imprese». Rossella Gallo, invece, punta sul lavoro. «A Rende nessun lavoratore deve guadagnare meno di 10 euro l’ora. Il Comune deve dare l’esempio». È da questa convinzione che parte la proposta di salario minimo comunale contenuta nel programma di Rossella Gallo, candidata sindaca di Rende, sostenuta dalla coalizione composta da Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista e Alleanza Verdi e Sinistra.

Nel frattempo continuano le “inaugurazioni” dei punti incontro. Come quello di Innova Rende, alla presenza di Sandro Principe. «Le città non sono i palazzi, ma le persone che li abitano. Con queste parole del nostro candidato a sindaco, Sandro Principe, possiamo affermare che sono state proprio le persone a dimostrare quanto questa città sia viva e vibrante. C'è tanta voglia di fare, tanta voglia di riscatto e tanta voglia di tornare in piazza per un vero impegno politico», hanno sostenuto dal movimento. Infine il “vecchio” Laboratorio Civico che attacca frontalmente Pierpaolo Iantorno. «Come può parlare Principe di rinnovamento con Iantorno attore non protagonista?», scrivono gli ex amministratori.

«Fa specie che proprio il candidato a sindaco faccia quale punto forte della propria investitura la rottura col passato e in particolar modo con l’amministrazione Manna e poi metta nelle liste a suo sostegno Pierpaolo Iantorno, ex assessore di quella giunta per ben due legislature!», si afferma nella nota.

E poi Marco Ghionna ed il pensiero rivolto ai giovani. «Vedere i nostri ragazzi socializzare in un ambiente sano e ben organizzato mi ha dato una carica incredibile. Questa vitalità sarà il motore del nostro futuro. Credo fermamente nel valore di questi momenti di condivisione e mi impegnerò sempre a supportare occasioni che promuovano il divertimento positivo e la crescita della nostra comunità», le sue affermazioni dopo il bell'evento, Park Life, svoltosi sul torrente rendese.