Rende, campagna elettorale nel vivo tra polemiche e obiettivi da centrare

A che punto è la campagna elettorale? Si vota tra 22 giorni esatti, non tantissimi. Ed i cinque candidati a sindaco, accompagnati dagli oltre 423 candidati a consiglieri inseriti nelle rispettive 18 liste, hanno ormai tracciato la rotta di quello che è - e sarà - il loro cammino amministrativo. La città è in fermento, ovviamente. La ricerca della preferenza è spasmodica. Numericamente, ogni candidato - in media - potrebbe avere 45 voti personali. Vince però Il sindaco, non le liste.

Sandro Principe, Marco Ghionna, Giovanni Bilotti, Rossella Gallo e Luciano Bonanno hanno aperto le loro sedi politiche ed iniziato il tour di quartieri ed incontri. E ieri, si è assistito alle prime polemiche tra le parti. «Basta con le improvvisazioni sul settore. In molte aree del territorio la viabilità va urgentemente messa in sicurezza con ripristino di manto stradale, segnaletica orizzontale e verticale, pulitura dei limiti della carreggiata. Questo bisogno si avverte molto in maniera principale nella zona industriale di contrada Lecco e nelle periferie».

