Corigliano Rossano, torna in campo il comitato favorevole all’autonomia

Il 4 giugno prossimo il Tar si pronuncerà sul ricorso presentato dal comitato per il ritorno all'autonomia (Cra) dei comuni di Corigliano e di Rossano riguardo alla norma contenuta nella legge regionale che vieta di tornare indietro rispetto alla fusione prima che siano trascorsi 15 anni dalla istituzione del comune unico.

Il comitato, in questi anni, ha raccolto circa settemila firme di cittadini, di entrambe le aree urbane, che vogliono ritornare all'autonomia del centro bizantino e di quello ausonico e nei giorni scorsi ha tenuto un incontro per fare il punto sulla situazione rispetto all’iter del percorso che si è intrapreso, nel contesto di un'assemblea partecipata, durata più di due ore.

