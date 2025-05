Elezioni a Rende, i candidati a sindaco si sfidano sui problemi irrisolti

Ieri sera, l'apertura della campagna elettorale di Sandro Principe al cinema Garden. Platea super affollata e luogo scelto assolutamente non casuale. A distanza di 20 lunghi anni dal suo ultimo Mandato da sindaco, Principe ha scelto proprio quel cinema dove, ogni anno, rendicontava pubblicamente alla città i risultati amministrativi. I temi? sempre quelli, ad ogni modo. Dal bilancio alla manutenzione fino al centro storico.

A proposito del bel borgo antico, l'altra candidata a sindaco del fronte progressista, Rossella Gallo, domenica pomeriggio ha perlustrato in lungo e largo vicoli e palazzi. Tante le proposte che renderà pubbliche a breve insieme ad Avs e Sinistra. Stesso refrain per Giovanni Bilotti che, il fine settimana, si è concentrato sulla sua “GenerAzione” passeggiando per via Rossini ed altre centralità rendesi, incontrando associazioni ma soprattutto cittadini. Mentre Luciano Bonanno, candidato indipendente, ha iniziato a percorrere in lungo e largo i quartieri periferici. La sua segreteria politica è stata aperta in via Bari, a Roges. Infine Marco Ghionna, candidato del centrodestra, che rilancia sulle “nostre zone industriali che hanno il potenziale per diventare un polo di innovazione e crescita. Ci piace immaginarla come la nostra Silicon Valley.

