Corigliano Rossano, nuovo slancio per il progetto della nuova Provincia

La giunta dei comuni montani “Aree interne Alto Jonio” ha deliberato, nella prima riunione dell’organo di giunta, l’adesione alla proposta del sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, per l’istituzione della Provincia della Sibaritide. Un provvedimento istituzionale accolto con favore e soddisfazione dal presidente la Commissione consiliare temporanea Autonomia locale per l’istituzione della nuova Provincia, Antonio Uva, che ha convocato l’organo consiliare per domani alle ore 15,30 presso la sala giunta di Palazzo Bianchi.

