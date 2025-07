Trasporti a Rende, il sindaco Principe punta sui nuovi svincoli e la metroleggera

Uno dei primi problemi da risolvere, per il nuovo corso amministrativo è, ancora una volta, la questione traffico su Quattromiglia ed all'entrata della città. Ogni giorno, puntualmente, alle prime ore del mattino, dalle 8 alle 9,30 e poi prima di pranzo, dalle 13 alle 15 per poi spostarsi alle 18-18,30, attraversare via Marconi è sempre problematico. I mezzi pesanti sono certamente una delle cause. Cosa fare? Qualche settimana fa l'idea del sindaco Principe era stata quella di emettere un’ordinanza per interdire ai mezzi pesanti l’ingresso a Rende dallo svincolo di Quattromiglia. Potranno raggiungere la zona industriale da quello di Taverna di Montalto Uffugo? La proposta iniziale sembrava, appunto questa ma, occorrono tempo e mediazioni, soprattutto con Montalto Uffugo che non ha preso bene tale prospettiva.

