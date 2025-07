Assunzioni dirigenti scolastici: Gentile (FI) presenta interrogazione ai Ministri competenti: “Stop alle reggenze, servono efficienza e merito”

Ho presentato un’interrogazione parlamentare ai Ministri dell’Istruzione e della Pubblica Amministrazione per chiedere chiarezza e tempestività nella gestione delle immissioni in ruolo dei Dirigenti Scolastici – dichiara l’On. Andrea Gentile, deputato di Forza Italia – alla luce delle criticità segnalate dalla Segretaria Nazionale dell’UDISI – CONFIAL (Unione Dirigenti Scolastici Italiani), Prof.ssa Rita Guadagni, che ringrazio per l’approfondito lavoro svolto».

L’interrogazione pone l’attenzione su una situazione inaccettabile: centinaia di sedi scolastiche vacanti e ricorso sistematico alle reggenze, mentre dirigenti già selezionati tramite concorso attendono ancora l’immissione in ruolo.

«È fondamentale – prosegue Gentile – che tutti i posti disponibili vengano assegnati a partire dall’anno scolastico 2025/2026, eliminando le reggenze e garantendo stabilità alla governance delle scuole».

In particolare, il parlamentare azzurro chiede:

• la restituzione dei 308 posti sottratti su base nazionale alle regioni di origine nel concorso riservato;

• l’immissione in ruolo del 100% dei vincitori, valorizzando le graduatorie sia del concorso ordinario che del riservato;