Elezioni 2026 a Castrovillari, il centrodestra affila le armi

Centrodestra al lavoro per trovare un punto di contatto sul candidato a sindaco. Recentemente, infatti, s'è tenuto il primo incontro tra Fdi, Fi, Lega e Noi Moderati. S'è trattato, soprattutto, della primissima riunione ufficiale dei segretari dei partiti del centrodestra. L’incontro si è tenuto in un clima di grande collaborazione e forte spirito propositivo, con l’obiettivo condiviso di costruire una proposta politica seria, concreta e vicina alle esigenze dei cittadini di Castrovillari in vista delle prossime elezioni amministrative del 2026.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale