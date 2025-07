Partito Democratico di Cosenza, Matteo Lettieri fissa le priorità: in dieci anni persi numerosi iscritti

Non è bastato il congresso a compattare il Pd. Le distanze tra taluni esponenti del partito sono rimaste inalterate, ognuno a sventolare la bandiera del rilancio e del cambiamento ma da prospettive e angolazioni differenti.

La sfida tra Pino Le Fosse e Matteo Lettieri per accaparrarsi la guida della Federazione bruzia, si è risolta a favore di quest’ultimo, cristallizzata durante l’assemblea di martedì scorso ma che si è portata dietro polemiche e attacchi incrociati. Il nuovo corso avviato dai democrat, insomma, è iniziato ancora una volta in salita, al netto della volontà della classe dirigente locale di ricercare la sintesi per rianimare i circoli sparsi su tutta la provincia, riscaldare i cuori di iscritti e simpatizzanti e riempire le urne di consensi.

