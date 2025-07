Un pool di collaboratori a supporto dell’amministrazione di Rende

Non sono veri e propri assessori con “portafoglio” ma poco ci manca. A distanza di alcune settimane dalla giunta varata, Principe - quasi a sorpresa - ieri mattina ha nominato diverse personalità rendesi a supporto e per consiglio alla macchina amministrativa. «Il Comune svolge le sue funzioni ed i compiti di rilevanza sociale anche attraverso l’attribuzione di responsabilità pubbliche alla autonoma iniziativa dei cittadini», si legge nella delibera di giunta che cita le nuove nomine.

Una novità importante. Di chi si tratta? A Jano Andò Sanità e rapporti con università, a Maurizio Dodaro medicina sul territorio, a Mariapia Galasso giovani coppie, welfare familiare e rapporti con la banca del latte, a Nello Gallo rapporti con lo Stato e la Regione nella materia ambientale e tutela del territorio, dissesto idrogeologico e programmazione territoriale, a Valentino De Rango Urbanistica e ambiente con particolare interesse al potenziamento delle aree verdi, all’impatto sulla riduzione della CO, censimento del patrimonio arboreo, sviluppo urbano e sostenibile, a Battista Sangineto tutela e valorizzazione del patrimonio storico e architettonico e del patrimonio archeologico, a Carmine Guido rapporti con le associazioni di imprenditori, area industriale e connessioni della stessa con la città e manutenzione straordinarie, tutela del centro storico e turismo, a Giuseppe Giraldi artigianato, negozi di nicchia e cultura, a Sergio Filippo rapporti e profili organizzativi poliambulatorio e medicina del territorio, a Sergio Tursi Prato sport, cultura e pubblica istruzione, a Pasquale Vena urbanistica, a Rosa Algieri logistica di segreteria, a Mario Bartucci medicina sul territorio, a Felicita Cinnante politiche sociali, a Carmen Roman politiche sociali e ad Antonietta Tricarico welfare, legislazione europea e relativi bandi.