Rende, sulle discariche abusive il Comune è pronto a intervenire

Da settimane, numerose segnalazioni da parte di cittadini, denunciano il proliferare di rifiuti abbandonati e scarichi illeciti, ad esempio in zone come via Francesco Corsonello e tra le località Piano Monello e Piano di Maio. «Tali fenomeni rappresentano una grave minaccia per la salute pubblica, l’ambiente e il decoro urbano, oltre a compromettere l’immagine del territorio», le parole del consigliere comunale d'opposizione Marco Ghionna, il quale ha presentato anche una interpellanza.

A stretto giro arrivano le “rassicurazioni” politiche dell'assessore al ramo, Andrea Cuzzocrea, sollecitato proprio dalle interpellanze di Ghionna. «Nella qualità di assessore all’Ambiente, ritengo doveroso affermare che dal primo giorno dall’insediamento, questa amministrazione, guidata dal sindaco, Sandro Principe, in maniera coesa ed inclusiva, ha avviato una serie di sopralluoghi su tutto il territorio al fine di avere una mappatura di quelle che sono le problematiche in essere che necessitano di intervento, stabilendone le priorità e le modalità di intervento, compatibilmente anche alle risorse disponibili»

