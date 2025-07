Cosenza, Loizzo (Lega) rilancia l’idea dell'Unione dei Comuni

Si riparte. Svanita l’opportunità della Città unica, proposta dal centrodestra regionale e, ancor prima dalla deputata della Lega Simona Loizzo, il dibattito sulla possibile creazione di una sorta di grande area condivisa amministrativamente sembra destinato a rinfocolarsi.

È proprio la parlamentare leghista a spingere verso un nuovo progetto di consolidamento tra gli enti pubblici territoriali. Un progetto che potrebbe vedere d’accordo i due soindaci socialisti di Cosenza e Rende, Franz Caruso e Sandro Principe (e non solo loro).

«Spero e confido che possa nascere l'Unione dei Comuni» afferma Loizzo «e che nasca come soggetto istituzionale. Ho combattuto per la città unica ma ho preso atto della volontà popolare. L’unione dei Comuni dell'area di Cosenza può essere molto utile, razionalizzare i servizi, dare un’unica identità all’area urbana».