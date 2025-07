Tirocinanti di Inclusione Sociale, i sindaci della provincia di Cosenza cristallizzano la loro posizione. Domani l'incontro con il Prefetto

Proseguono le assemblee in autoconvocazione dei Sindaci della provincia di Cosenza che hanno a cuore la vertenza dei 4mila tirocinanti calabresi e che intendono concorrere a garantire loro un futuro lavorativo dignitoso e stabile. L’ultima riunione si è svolta ieri pomeriggio a Palazzo dei Bruzi presieduta dal sindaco di Cosenza, Franz Caruso, al termine della quale è stato chiesto ed ottenuto un incontro con il Prefetto di Cosenza per domani, giovedì 24 luglio alle ore 13. Venerdì 25 luglio, invece, si terrà, sempre a Palazzo dei Bruzi, una nuova riunione dei Sindaci a cui saranno invitati a partecipare i tirocinanti, le organizzazioni sindacali e le deputazioni calabresi regionali e nazionali, al fine di individuare soluzioni condivise e percorsi attuabili. Tutti i Sindaci, infatti, hanno ribadito critiche all’azione portata avanti dalla Regione Calabria, che ha operato senza coinvolgerli preventivamente assumendo posizioni che mettono in difficoltà i Comuni che, su questo bacino di precariato, non hanno alcuna responsabilità.