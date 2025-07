Rende, nuove rotatorie e stop alle buche in città: ecco le priorità

Lavori pubblici, tante novità. Dalla bitumatura delle strade, attesa da troppo tempo, alle opere più importanti come la bretella viaria di collegamento del Viale Parco B, tra la rotatoria di località Rocchi e l'Università della Calabria. Partiamo dalle buche.

«Con oggi inizia un' opera di ricostruzione di tutte le strade della nostra città. Siamo partiti dalla zona industriale dove tante imprese hanno investito risorse per creare lavoro in favore dei nostri giovani. Pian piano arriveremo su tutte le strade cittadine», annuncia Principe.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale