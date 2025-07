Pd, a Cosenza patto di ferro tra Lettieri e i consiglieri Bevacqua e Iacucci

Si riparte. Dopo i “travagli” del congresso provinciale, gli scontri sulla conta dei numeri ed i ricorsi senza successo proposti per osteggiare la nomina a segretario del sindaco di Celico, Matteo Lettieri, i democrats si confrontano e riorganizzano.

Il neo segretario ha incontrato i consiglieri provinciali del partito ed i consiglieri regionali Mimmo Bevacqua, capogruppo, e Franco Iacucci, vicepresidente del Consiglio della Calabria.

Tutti, anche se con toni diversi, parlano di una fase costruttiva.

«Abbiamo espresso a Matteo Lettieri i nostri migliori auguri di buon lavoro – hanno detto Bevacqua e Iacucci – e al tempo stesso abbiamo raccolto con convinzione la volontà manifestata dal segretario di aprire un’interlocuzione costante e sistematica con gli eletti, i circoli e tutti i livelli del partito. Una scelta che consideriamo fondamentale per ricostruire un rapporto forte con i territori, rilanciare l’azione politica e rafforzare l’identità del Pd anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali».

