Corigliano Rossano si mobilita per chiedere la riapertura del Tribunale

All’indomani della notizia dell’approvazione del decreto legge da parte del Governo sulla revisione della geografia giudiziaria a prevalere in questo momento a Corigliano Rossano è l’amarezza tra i tanti che speravano in un’azione diversa da parte del Consiglio dei Ministri che ha riaperto il tribunale di Bassano del Grappa ma ha lasciato in stand by la situazione dell’ex tribunale di Rossano. Il senatore di Fratelli d’Italia Ernesto Rapani che della battaglia per la riapertura del palazzo di giustizia cittadino ha fatto una vera missione, ha organizzato un incontro per informare la città e per illustrare la riforma della geografia giudiziaria per la riapertura dei tribunali.

