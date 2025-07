Rende, il Consiglio dovrà votare l’assestamento di bilancio

Domani torna a riunirsi il Consiglio comunale di Rende. Il presidente, Francesco Adamo, ha convocato la pubblica assise, alle ore 10, inserendo 12 punti all’ordine del giorno.

Si parte con l’assestamento di bilancio, il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio, alcune variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025/2027, l’approvazione del regolamento per l’asilo nido e l'approvazione del regolamento comunale per “installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione carburanti”. Tra le novità al vaglio del consiglio, l’approvazione del regolamento per il Garante del Verde ed il Garante dell’infanzia. Oggi pomeriggio è stata convocata anche una riunione di maggioranza. Nel frattempo la politica non sta ferma. Si è riunita, ad esempio, l’assemblea di Innova Rende, “che ha segnato l’inizio di una nuova fase organizzativa e associativa del movimento”.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale