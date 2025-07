Cosenza, Dup ed equilibri di bilancio. Okay del Consiglio comunale

Nella sua relazione introduttiva, il dirigente al settore Bilancio, Marco De Rito, ha ribadito un concetto poi ripreso anche dal sindaco. Cioè che il Documento unico di programmazione 2026-28, l’impalcatura su cui poggia la pianificazione delle attività dell’Amministrazione, deliberato ieri in sede di Consiglio comunale, è stato approvato in anticipo rispetto ai termini di scadenza (il 31 luglio), al pari degli ultimi strumenti finanziari passati al vaglio dell’assise municipale.

Dopotutto il Dup è propedeutico al bilancio di previsione e ieri, dunque, l’assemblea di Palazzo dei Bruzi, a conclusione di un dibattuto abbastanza vivace, ha ratificato tale percorso (18 i voti favorevoli, cinque i contrari). «Il settore bilancio – le parole del dirigente – ha inteso rispettare questa tempistica, anticipando peraltro di qualche giorno la scadenza di legge». Il Dup è racchiuso praticamente in due sezioni specifiche, rimarcate dallo stesso De Rito: «quella strategica e quella operativa.

