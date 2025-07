Rende, in Consiglio nessun passaggio sui tirocinanti: critico il centrodestra

Tra i 12 punti all'ordine del giorno del Consiglio comunale di oggi non c'è alcun passaggio sui cosiddetti Tis. Eppure, nel municipio rendese, i tirocinanti rappresentano un cospicuo numero. La pensano così i consiglieri comunali di centrodestra che, a distanza di giorni, tornano all'attacco di Principe e maggioranza.

Allargando la polemica, in verità, anche all'amministrazione comunale di Cosenza. «Incredibile, ma vero: mentre si avvicina la scadenza del 31 luglio, termine cruciale per migliaia di Tirocinanti di Inclusione Sociale (Tis) calabresi, le amministrazioni comunali a guida centrosinistra di Rende e Cosenza continuano a tacere colposamente», scrivono Ghionna, Garritano, Trombino, Galassi, Monaco, tutti consiglieri del centrodestra.

«Queste amministrazioni, che da anni beneficiano del lavoro di questi operatori – impiegati stabilmente nei servizi pubblici – non avanzano soluzioni, non elaborano proposte, non difendono i diritti di chi da oltre un decennio garantisce funzioni essenziali per i Comuni.

