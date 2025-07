Consiglio comunale a Cassano Ionio, approvate misure su bilancio, emergenza idrica e servizi sociali

Si è tenuto ieri pomeriggio, nella sala convegni del Polifunzionale delle Grotte di Sant'Angelo, il consiglio comunale della Città di Cassano All’Ionio. Sette i punti posti all’ordine del giorno della seduta convocata dalla Presidente Sofia Maimone. Ai cinque definiti in origine: nomina delle Commissioni consiliari; ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale numero 161 del 08/07/2025, adottata ai sensi dell'Art. 175, comma 4, del Testo unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 – annualità 2025 con applicazione di quota di avanzo di amministrazione; assestamento generale di Bilancio e verifica della salvaguardia degli equilibri di Bilancio per l'esercizio finanziario 2025, ai sensi degli articoli 175, comma 8 e 193 del Testo unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267 /2000; l’iscrizione all’albo comunale delle associazioni del Comitato Popolare “Ritorno a Sibari”; l’emergenza idrica Sibari con una informativa e il relativo dibattito che ne seguirà; se ne sono aggiunti poi altri due: uno inerente la problematica della stabilizzazione dei tirocinanti di inclusione sociale (TIS) e un altro riguardante l’approvazione dello Schema di convenzione per il coordinamento e la gestione unitaria dei Servizi Socio-Assistenziali e dell’atto di delega al Comune di Trebisacce in qualità di Ente capofila dell’ambito territoriale numero 04.

Prima dell’inizio dei lavori l’assemblea ha approvato all’unanimità un ordine del giorno sui tragici fatti di Gaza, presentato dal Consigliere di Articolo 21 Antonello Avena, finalizzato alla pace e al riconoscimento, da parte del Governo, dello Stato di Palestina. In second’ordine si è ratificata la composizione delle commissioni consiliari definite in origine da maggioranza e minoranza e, poi, si è passati a discutere di questioni di bilancio, sui quali ha relazionato il vicesindaco e assessore al Bilancio Giuseppe La Regina, dove la maggioranza ha licenziato la variazione, l’assestamento generale e la verifica della salvaguardia degli equilibri per l'esercizio finanziario 2025. Due punti entrambi molto dibattuti e sui quali si è pronunciata l’intera assise la quale, dopo aver preso atto dell’iscrizione all’albo comunale delle associazioni del Comitato Popolare “Ritorno a Sibari”, ha discusso ampiamente dell’emergenza idrica a Sibari. Sul punto ha relazionato direttamente il Sindaco Gianpaolo Iacobini il quale ha annunciato ai presenti e alla cittadinanza che sono stati completati a Sibari i lavori del nuovo pozzo di via Archimede e le prime analisi chimiche hanno confermato che l’acqua è potabile. Il primo cittadino ha sottolineato che sono in corso ulteriori accertamenti e gli ultimi lavori e, nel giro di qualche giorno, tutto tornerà alla normalità.