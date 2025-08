Tenuta di bilancio a rischio: a Paola mancano 620mila euro

Nuovo scontro in consiglio comunale tra maggioranza e opposizione a Paola. Una discussione che si è accesa in particolare sulla questione della palestra comunale e sul progetto di demolizione e ricostruzione previsto con apposita delibera della giunta comunale. All’appello secondo la minoranza mancherebbero 620mila euro (è stato più volte ribadito che «non ci sono») e questo pregiudicherebbe anche la tenuta di bilancio. A dare battaglia sul punto sono in particolare stati i capigruppo Tonino Cassano e Graziano Di Natale.

