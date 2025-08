Paola, Perrotta e Ciodaro mettono il dito nella piaga della sanità

La sanità si barcamena sul litorale cosentino tra questioni irrisolte e atavici problemi. In particolare in questi ultimi giorni in pieno cuore della stagione estiva sono emerse varie problematiche rispetto le quali anche la politica sta cercando di far fronte tenendo alto il dibattito. In agenda ci sono due questioni: la richiesta di aumento delle ambulanze medicalizzate nelle varie postazioni della costa e quella per le problematiche inerenti la Tac dell'Ospedale San Francesco che non funzionerebbe da diversi giorni. In considerazione dell’aumento significativo della popolazione sul litorale in particolare il sindaco di Paola Roberto Perrotta e il presidente del consiglio comunale Emira Ciodaro hanno in merito scritto al direttore dell’Azienda ospedaliera di Cosenza Antonello Graziano. Innanzitutto è stato fatta presente la problematica inerente la questione della tomografia assale computerizzata presso la radiologia del San Francesco che sta creando grandissimi disagi sia ai pazienti che agli operatori sanitari dell’intero nosocomio.

