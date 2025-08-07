Cosenza guarda alle regionali: le frenesie elettorali agitano l’agone politico e le coalizioni

Frenesie elettorali. Le Regionali previste in ottobre movimentano l’agone politico. I partiti e le coalizioni si muovono per allestire le liste. Nella nostra provincia saranno ricandidati nel Partito democratico Franco Iacucci, vicepresidente del consiglio regionale e Mimmo Bevacqua, capogruppo cui seguono una serie di possibili ipotesi di candidature tra cui quelle del presidente del consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca, sul sindaco di Mormanno, Paolo Pappaterra, figlio dell’ex deputato e presidente del Parco del Pollino Mimmo e, forse, della ex parlamentare Enza Bruno Bossio che vanta un passato e una esperienza politica di tutto rispetto.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale