Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Cosenza guarda alle regionali: le frenesie elettorali agitano l’agone politico e le coalizioni

Cosenza guarda alle regionali: le frenesie elettorali agitano l’agone politico e le coalizioni

Nella nostra provincia saranno ricandidati Iacucci e Bevacqua (Pd), Gallo e Caputo (FI), De Francesco e Molinaro (FdI), Graziano (Azione), Tavernise (M5s), Gentile (Lega)

Frenesie elettorali. Le Regionali previste in ottobre movimentano l’agone politico. I partiti e le coalizioni si muovono per allestire le liste. Nella nostra provincia saranno ricandidati nel Partito democratico Franco Iacucci, vicepresidente del consiglio regionale e Mimmo Bevacqua, capogruppo cui seguono una serie di possibili ipotesi di candidature tra cui quelle del presidente del consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca, sul sindaco di Mormanno, Paolo Pappaterra, figlio dell’ex deputato e presidente del Parco del Pollino Mimmo e, forse, della ex parlamentare Enza Bruno Bossio che vanta un passato e una esperienza politica di tutto rispetto.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province