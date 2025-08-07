Equilibrio di bilancio: ancora scontro nel Consiglio di Corigliano Rossano

Il consiglio comunale dell’altro ieri ha fatto registrare sui temi di bilancio, ancora una volta, le due opposte posizioni sulla stabilità dei conti, tra maggioranza che ha approvato il punto riguardante gli equilibri di bilancio 2025-2027, senza manifestare trionfalismi, ma facendo presente il ripiano dei debiti milionari del passato, e le opposizioni che hanno votato contro esprimendo preoccupazione per la tenuta dei conti che ritengono «truccati», avvertendo che «il comune è sull’orlo del crac finanziario».

Una dura presa di posizione dell’intera rappresentanza consiliare di opposizione che ha fatto richiesta alla giunta di tenere un consiglio a settembre e di presentare un piano straordinario di riequilibrio finanziario, da discutere pubblicamente in Consiglio. «In assenza di tali impegni concreti – hanno precisato ancora i Consiglieri di minoranza – si riservano di procedere con una nuova e dettagliata segnalazione alla Corte dei Conti e al ministero dell’Interno, valutando anche l’eventuale richiesta di scioglimento del Consiglio comunale per manifesta incapacità di governo».

