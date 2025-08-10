Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / A Cosenza il partito democratico riorganizza le file in vista delle elezioni regionali

A Cosenza il partito democratico riorganizza le file in vista delle elezioni regionali

Il segretario Matteo Lettieri ha convocato per mercoledì prossimo l’assemblea provinciale. I Dem si aprono ai territori guardando agli amministratori locali per scegliere i candidati

Matteo Lettieri è chiaro: «Prima organizziamo bene il partito e poi partiremo con la gestione della fase elettorale». È per questo che il segretario provinciale del Partito democratico ha convocato l’assemblea per mercoledì prossimo. Dalla riunione dovrà venir fuori il direttivo che guiderà i Dem verso l’appuntamento con le urne di ottobre. Dovranno essere indicati i nomi dei componenti della segreteria, della commissione di garanzia e del tesoriere. La partita è importante e occorre che si ritrovi unità d’intenti e di operatività. La minoranza uscita sconfitta dalla fase congressuale, guidata da Pino Le Fosse offrirà il proprio contributo. Il congresso ha assegnato al segretario 34 delegati e al rivale 28. Sono poi seguiti ricorsi e contestazioni ma, adesso, tutti appaiono orientati a ritrovare il bandolo della matassa.
