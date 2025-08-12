Città unica, si riaccende il dibattito. ”RendeSi”: «Nessun compromesso»

Terminata anzitempo la legislatura Occhiuto ed iniziata quella amministrativa targata Principe, a Rende Associazioni e Movimenti politici non dimenticano, soprattutto adesso, la Campagna referendaria sulla città unica Cosenza-Rende-Castrolibero. La legge regionale, istitutiva della città unica Cosenza-Rende-Castrolibero, è decaduta solo a seguito della fine anticipata della consiliatura.

«Noi di “RendeSi”, come cittadini di Rende, non dimentichiamo e non accetteremo mai compromessi a danno della nostra città», fanno sapere ad esempio dal Movimento politico-culturale che ha espresso due consigli comunali, Iantorno e Castiglione. Il riferimento è anche alla nascente formazione di area moderata e riformista, lanciata dal sindaco Principe, «di cui intendiamo fare parte per naturale condivisione dei valori democratici, liberali e cattolici».

