“La Calabria merita una svolta”: un gruppo di cittadini scende in campo per sostenere Flavio Stasi

Un gruppo di cittadini calabresi ha diffuso un appello in vista della campagna elettorale per le regionali, esprimendo insoddisfazione per l’andamento della competizione politica. «La Calabria merita una guida capace di ascoltare i territori, restituire dignità ai cittadini e rompere con i vecchi schemi che da troppo tempo soffocano la nostra terra», scrivono i promotori.
Secondo il gruppo, l’avvio della campagna elettorale ripropone logiche lontane dai problemi reali della gente, dominate da interessi di palazzo e trasversalismi politici. Per questo motivo, i cittadini hanno scelto di sostenere la candidatura di Flavio Stasi alla Presidenza della Regione Calabria, ritenendola «la più autentica, coraggiosa e credibile».
Stasi, sindaco di Corigliano-Rossano, viene descritto come un amministratore vicino alle comunità, capace di dimostrare che «la politica può tornare a essere servizio, visione e impegno collettivo». La sua candidatura, sottolineano i firmatari dell’appello, «non è quella di un singolo, ma la speranza di un’intera Calabria che vuole cambiare».
L’invito è rivolto a cittadine e cittadini, associazioni, lavoratori e lavoratrici, giovani e meno giovani, a unirsi in una sfida che, secondo i promotori, va oltre il singolo candidato. L’obiettivo è costruire una regione «libera dalle clientele e dalle vecchie logiche di potere, attenta ai diritti sociali, al lavoro, alla sanità pubblica e all’ambiente, capace di investire nelle energie dei calabresi che non si arrendono».
«La Calabria – conclude l’appello – non ha bisogno di promesse vuote, ma di coraggio, competenza e partecipazione. Per una Calabria che si riprende il proprio futuro».
