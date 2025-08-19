“La Calabria merita una svolta”: un gruppo di cittadini scende in campo per sostenere Flavio Stasi

Secondo il gruppo, l’avvio della campagna elettorale ripropone logiche lontane dai problemi reali della gente, dominate da interessi di palazzo e trasversalismi politici. Per questo motivo, i cittadini hanno scelto di sostenere la candidatura di Flavio Stasi alla Presidenza della Regione Calabria , ritenendola «la più autentica, coraggiosa e credibile».

L’invito è rivolto a cittadine e cittadini, associazioni, lavoratori e lavoratrici, giovani e meno giovani, a unirsi in una sfida che, secondo i promotori, va oltre il singolo candidato. L’obiettivo è costruire una regione «libera dalle clientele e dalle vecchie logiche di potere, attenta ai diritti sociali, al lavoro, alla sanità pubblica e all’ambiente, capace di investire nelle energie dei calabresi che non si arrendono».

«La Calabria – conclude l’appello – non ha bisogno di promesse vuote, ma di coraggio, competenza e partecipazione. Per una Calabria che si riprende il proprio futuro».