Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Rende, il Comune punta a realizzare un Centro servizi multifunzionale

Rende, il Comune punta a realizzare un Centro servizi multifunzionale

L’idea dell’esecutivo Principe è di mettere in relazione l’Università e il polo industriale fornendo assistenza concreta alle imprese esistenti e attirando pure nuovi investimenti

Oltre alla realizzazione di uno sportello per l’autismo, progetto annunciati ieri su queste colonne, l’amministrazione comunale guidata da Sandro Principe ha un’altra idea in mente: quella di far “parlare”, tra loro, Università e zona industriale. «Realizzeremo un Centro Servizi multifunzionale, capace di fornire assistenza concreta alle imprese esistenti, di attrarre nuovi investimenti e di generare nuove opportunità occupazionali, soprattutto per i giovani», è questo l’annuncio del primo cittadino rendese.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province