Cosenza, la corsa verso la Cittadella: folta la schiera dei papabili

Adesso la partita è destinata ad entrare pienamente nel vivo. Anche in riva al Crati, dove la scalata verso la Cittadella agita partiti e forze politiche. Il centrosinistra è pronto a liberare le proprie energie in seguito alla decisione assunta dall’europarlamentare dei Cinque Stelle, Giuseppe Tridico, di concorrere per la conquista della fascia di governatore, la cui corsa è sostenuta da un’ampia coalizione scesa in campo nel nome dell’unità e della compattezza. Principi già assimilati dall’intera componente di centrodestra, fortemente intenzionata ad appoggiare la ricandidatura di Roberto Occhiuto, che con le dimissioni dalla carica di presidente della Regione ha sparigliato le carte, riaccendendo in anticipo i motori di una competizione elettorale sempre affascinante e stimolante.

In territorio cosentino non mancano di certo gli aspiranti a uno scranno nel maggiore Ente istituzionale calabrese. Bisognerà capire quante liste verranno allestite dagli schieramenti in vista delle urne programmate per il 5 e 6 ottobre. Nei prossimi giorni il quadro diventerà sicuramente più esaustivo, così che le indiscrezioni possano lasciare il passo alle ufficialità.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale