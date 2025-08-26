Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Cosenza, De Marco: nessuna candidatura. Resto concentrata sul Municipio

Indiscrezioni davano l’assessore alla Salute pronta a scendere in campo per la conquista di uno scranno alla Cittadella nelle file del centrodestra: c’è ancora tanto da fare per la città

Da giorni circolavano, tra i corridoi di Palazzo dei Bruzi, indiscrezioni sulla possibile discesa in campo di consiglieri e assessori, attratti dalle sirene della Regione. E l’elenco degli aspiranti ai uno scranno nel maggiore Ente istituzionale calabrese pare fosse abbastanza corposo. La notizia secondo la quale della pattuglia ne avrebbe potuto far parte pure la titolare alla Salute dell’esecutivo Caruso, Maria Teresa De Marco, però, ha generato qualche mugugno.
Già, perché la stessa, afferente alla maggioranza di centrosinistra che governa il Municipio, sarebbe stata contattata da alcuni schieramenti politici afferenti al centrodestra. Rumors prontamente smentiti dalla De Marco.
