Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso: «Dal centrodestra una scorrettezza politica grave»

Il tentativo leghista di arruolare in lista l’assessora De Marco. «Anche Occhiuto l’ha chiamata»

L’indiscrezione pubblicata dalla Gazzetta ha attraversato in fretta le stanze delle segreterie politiche cosentine fino a raggiungere Palazzo dei Bruzi. L’assessore Maria Teresa De Marco, che governa Cosenza col centrosinistra, è finita nella rosa delle candidature della Lega. Dopo aver sventato il tentativo del centrodestra, è stato lo stesso primo cittadino, Franz Caruso, a presidiare la frontiera.
