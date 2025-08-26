Rende, l’Osservatorio sulla salute stuzzica la fantasia del Municipio

In attesa del nuovo ospedale ad Arcavacata, se mai si farà, Rende punta decisamente sulla sanità territoriale. «Un primo passo sarà rappresentato dalla pianificazione e dal coordinamento locale», fanno sapere dall'Amministrazione comunale. Da qui l'annuncio: «Istituiremo un Osservatorio comunale sulla salute che consentirà di raccogliere dati sui servizi sanitari, sull’assistenza agli anziani e sulle emergenze, fornendo così una base solida per interventi mirati».

Per il governo locale, guidato da Sandro Principe, «il confronto costante con Asp e Regione sarà fondamentale per sollecitare miglioramenti nei servizi ospedalieri e ambulatoriali, mentre la predisposizione di piani di emergenza sanitaria permette di affrontare eventuali crisi, pandemie o problemi legati all’inquinamento con protocolli già strutturati».

