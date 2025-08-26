Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Rende, l’Osservatorio sulla salute stuzzica la fantasia del Municipio

Rende, l’Osservatorio sulla salute stuzzica la fantasia del Municipio

Questa un’altra idea messa in campo dall’esecutivo locale guidato da Sandro Principe. Il primo passo sarà rappresentato dalla pianificazione e dal coordinamento locale

In attesa del nuovo ospedale ad Arcavacata, se mai si farà, Rende punta decisamente sulla sanità territoriale. «Un primo passo sarà rappresentato dalla pianificazione e dal coordinamento locale», fanno sapere dall'Amministrazione comunale. Da qui l'annuncio: «Istituiremo un Osservatorio comunale sulla salute che consentirà di raccogliere dati sui servizi sanitari, sull’assistenza agli anziani e sulle emergenze, fornendo così una base solida per interventi mirati».
Per il governo locale, guidato da Sandro Principe, «il confronto costante con Asp e Regione sarà fondamentale per sollecitare miglioramenti nei servizi ospedalieri e ambulatoriali, mentre la predisposizione di piani di emergenza sanitaria permette di affrontare eventuali crisi, pandemie o problemi legati all’inquinamento con protocolli già strutturati».
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province