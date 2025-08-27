Verso le elezioni, a Cosenza partiti impegnati con le liste tra fughe in avanti e passi indietro

Se c’era bisogno di movimentare il clima politico a Palazzo dei Bruzi, a scuoterlo ci hanno pensato le Regionali. Sembrerebbe un anticipo di campagna elettorale per la scalata al Municipio, quando manca un anno e mezzo circa al rinnovo del Consiglio comunale. Tra componenti della giunta guidata dal sindaco, Franz Caruso, e rappresentanti dell’assemblea, gli aspiranti a uno scranno alla Cittadella formano una pattuglia abbastanza numerosa. Tanti altri ancora, probabilmente, fuori dal circuito delle indiscrezioni, avrebbero voluto misurarsi con le urne i prossimi 5 e 6 ottobre, preferendo, però, rimanere al servizio della comunità per portare a compimento l’incarico istituzionale.

Come nel caso dell’assessore ai Lavori pubblici, Damiano Covelli, che in un breve post sui profili social ha ribadito proprio tale concetto, nonostante l’invito a scendere in campo. «Con il sindaco e l’intera squadra afferente alla maggioranza di centrosinistra, abbiamo rimesso Cosenza sul binario giusto, intraprendendo un percorso che ha generato cambiamenti concreti e significativi. Per tale motivo, pur con gratitudine verso chi ha pensato a me per altri ruoli, scelgo di restare al mio posto, continuando a lavorare per la crescita e lo sviluppo della nostra città». Covelli, ad ogni modo, condurrà una battaglia al fianco del partito di appartenenza, il Pd, nelle cui liste dovrebbero trovare posto esponenti di primo piano della galassia democrat, quali, per esempio, l’uscente capogruppo alla Regione, Mimmo Bevacqua, l’ex parlamentare, Enza Bruno Bossio, forse anche Franco Iacucci e il presidente del Consiglio comunale a Palazzo dei Bruzi, Giuseppe Mazzuca.

