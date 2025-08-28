Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Cosenza e Rende verso il voto, manovre all’ombra dei Municipi

Cosenza e Rende verso il voto, manovre all’ombra dei Municipi

I sindaci Principe e Caruso al lavoro dietro le quinte sostengono la candidatura di Pasquale Tridico. Consiglieri e assessori pronti a scendere in campo nella corsa a una poltrona in Consiglio regionale

Con l’avvicinarsi delle elezioni regionali in Calabria, previste per il 5 e 6 ottobre, il fermento politico tra Cosenza e Rende si fa sempre più intenso. Le due città, storicamente protagoniste della scena politica calabrese, stanno vivendo una fase di grande attivismo, con diversi nomi che emergono come potenziali candidati al Consiglio regionale.
Ma come potrebbero cambiare gli scenari prima e dopo il voto? Come si “muovono” Caruso e Principe dietro le quinte? Quali gli scenari e gli ipotetici cambi nelle due distinte giuste? Nel capoluogo bruzio, il Partito Democratico sembra puntare su figure istituzionali già radicate nel territorio.
