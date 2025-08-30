Rende, partita la revisione degli atti sui contratti degli impianti sportivi

Sono in corso le revisioni degli atti per tutte le convenzioni stipulate in passato che riguardano gli impianti sportivi della città. Lo ha reso noto la stessa amministrazione comunale di Rende, a luglio scorso, ed ora- in prossimità dell'inizio della stagione agonistica e non solo- si è deciso di accelerare.

«La revisione degli atti è già in corso con l'obiettivo di chiarezza, legalità ed equità», fanno sapere dal Municipio.

