Matteo Renzi a Cosenza: "La Calabria deve cambiare con Tridico. Calenda? Cambia velocemente idea"

«Le prossime elezioni in Calabria rappresentano una partita che è regionale, ma anche nazionale. Domando ai calabresi, state meglio o peggio di 5 anni fa? State meglio o peggio di 3 anni fa quando la Meloni ha iniziato? A me non sembra che la Meloni abbia cambiato il Paese in bene. Poi se vi sembra che la Meloni ha operato bene, votate la Meloni». Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulle prossime regionali in Calabria che vedono il presidente uscente e dimissionario Roberto Occhiuto scontrarsi con l’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico. Il leader di Italia Viva è a Cosenza per lanciare la candidatura di Filomena Greco alla carica di consigliere regionale. «Le elezioni si giocano su un dato di fatto molto semplice e su questo si giocherà la sfida Occhiuto-Tridico: se pensate che dopo tre anni del governo Meloni avete più soldi nel portafogli, avete più sicurezza, avete più libertà e meno persone che se ne vanno, allora fate benissimo a votare la Meloni e Occhiuto. Io, dai numeri, trovo una situazione in cui il carrello della spesa costa di più, quando le famiglie comprano quaderni e libri per i figli vedete come il costo aumenta.

Secondo me le statistiche della Meloni si infrangono sulla realtà. E in questo caso Occhiuto è la Meloni calabrese: ha scelto di stare con il centrodestra, ha qualche problema per cui ha scelto di anticipare le elezioni. A mio giudizio la Calabria deve cambiare. Oggi per cambiare c'è Tridico che è dei Cinquestelle. E noi con Filomena Greco e con tutti gli amici della famiglia riformista vogliamo dare uno spazio anche a quelli un pò meno di sinistra o di centrosinistra più riformista», ha aggiunto. «Calenda cambia velocemente idea che non faccio in tempo a farmi un’idea che lui l’ha già cambiata». Lo ha detto Matteo Renzi a Cosenza rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla decisione di Carlo Calenda di non sostenere anche in Calabria i candidati del centrosinistra. Renzi: Ponte Stretto? Il problema è il progetto economico «Il Ponte sullo Stretto? Io, in teoria, sono sempre a favore di tutte le opere infrastrutturali. Ma se il Ponte sullo Stretto significa che togli soldi alla Calabria e alla Sicilia, perchè di questo si tratta, dai fondi strutturali e invece di avere risorse aggiuntive, prendi risorse che già c'erano questo è un errore». Lo ha detto Matteo Renzi a Cosenza rispondendo a una domanda dei giornalisti sul Ponte sullo Stretto. Il leader di Italia Viva è giunto a Cosenza per lanciare la candidatura di Filomena Greco alla carica di consigliere regionale a sostegno del candidato a presidente della Regione Calabria Tridico.