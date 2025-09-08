Attività motorie e sportive per disabili, protocollo d’intesa tra Provincia di Cosenza e Comitato Italiano Paralimpico Calabria

Il protocollo è volto a favorire l’ideazione e la realizzazione di singoli progetti riguardanti la promozione di attività motorie e sportive che coinvolgano gli atleti disabili e le Associazioni di settore. Le iniziative coinvolgeranno le scuole di pertinenza della provincia, offrendo percorsi di avvicinamento allo sport per tutte le età e per tutte le abilità.

È stato firmato questa mattina, presso l’Ufficio di Presidenza dell’Ente, un protocollo d’intesa fra la Presidente Rosaria Succurro e il dott. Antonino Scagliola – rispettivamente nella qualità di legali rappresentanti della Provincia di Cosenza e del CIP Calabria – Comitato Italiano Paralimpico.

Con l’obiettivo di creare opportunità concrete di partecipazione, per la Presidente Succurro il protocollo si propone di mettere lo sport al centro della comunità, come strumento di crescita, socialità e benessere: «Questo protocollo rappresenta per la nostra comunità una svolta significativa. Promuovere lo sport per tutti significa riconoscere e valorizzare le diverse abilità, offrendo a ogni ragazzo e a ogni atleta disabile la possibilità di esprimersi, crescere e partecipare in modo pieno. Le scuole della provincia saranno protagoniste di un percorso di inclusione che va ben oltre l’attività sportiva: è un investimento sulla dignità, sulla creatività e sul senso di appartenenza di ciascuno di noi» - ha dichiarato.

«La partnership con il Comitato Italiano Paralimpico ci permette di costruire insieme un’offerta integrata, innovativa e sostenibile. Ai progetti destinati alle scuole si affiancheranno azioni di formazione per docenti, tutor e accompagnatori, affinché la pluralità sia reale, quotidiana e duratura. Lo sport non è solo competizione: è dialogo, rispetto e possibilità di esprimere il proprio potenziale. Questo è l’inizio di un percorso culturale: non si tratta solo di abbattere barriere fisiche, ma di abbattere barriere mentali. Attraverso lo sport, lavoreremo per favorire l’autonomia, la fiducia e l’ispirazione di tutti gli individui, con una attenzione particolare alle giovani generazioni e alle famiglie» - ha aggiunto.