Cosenza, via Petrarca e Palazzetto di Donnici: lavori per circa nove milioni di euro

Cosenza, via Petrarca e Palazzetto di Donnici: lavori per circa nove milioni di euro

Gli interventi di messa in sicurezza della bretella d’accesso al centro storico e l’ammodernamento dell’infrastruttura sportiva al centro della discussione di ieri nel corso del Consiglio comunale

Viabilità e sport sotto la lente d’ingrandimento. Si avvia verso la risoluzione la criticità che riguarda le vie Petrarca e Paradiso, due strade che si snodano costeggiando la Villa Vecchia. Le due bretelle d’ingresso al centro storico, in prossimità del bivio di contrada Guarassano e della fontana dei “Tredici canali”, sono diventate tristemente note in questi anni per i disagi causati.
Il Consiglio comunale di ieri, per provvedere alla messa in sicurezza dell’area, attanagliata da frane e smottamenti, ha approvato la nota d’aggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup) 2026-2028 e la variazione di bilancio.
