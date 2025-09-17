Crisi idrica a Cosenza, Franz Caruso: “Pesante riduzione della portata da Sorical non più tollerabile”

“La crisi idrica che vive Cosenza al pari di tutti i Comuni della provincia, è dovuta ad una pesante riduzione della portata imposta da Sorical, che per la nostra città si attesta ad un -15 litri a secondo per l’acquedotto di colle Mussano che serve via Popilia, - 7 litri a secondo per l’acquedotto che serve Serra Spiga, - 5 litri a secondo per l’acquedotto di Timpone degli Ulivi e, addirittura, - 60 litri a secondo per l’acquedotto che serve il centro urbano dove siamo passati dai 240 litri a secondo ad una portata di soli 180 litri a secondo. Si tratta di una situazione vergognosa, inaccettabile perché assume una dimensione tale da turbare significativamente la regolarità del servizio pubblico, con grande nocumento alle popolazioni”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso, che prosegue: “I nostri cittadini stanno sopportando una condizione di estremo disagio da troppo tempo, di cui è ampiamente al corrente l’avv. Cataldo Calabretta, Amministratore Unico di Sorical a cui è stato affidato il servizio idrico integrato della Regione Calabria, con il quale abbiamo interlocuzioni continue, ma che fino ad oggi non hanno portato ad alcuna soluzione”.