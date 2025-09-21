Elly Schlein a Cosenza: "Mancano medici e infermieri. I calabresi non sono di Serie B"

«Si sa quali sono le condizioni degli ospedali in Calabria. Mancano medici e infermieri. E, purtroppo, mancano anche i medici sulle ambulanze e per questo motivo ci sono state delle tragedie vere. Quindi dobbiamo farci carico subito della richiesta dei calabresi di non essere considerati dei cittadini serie B, perché non lo sono. E quindi anche qui serve un salto in avanti della sanità pubblica per assicurare il diritto a curarsi a quei tanti calabresi che ci hanno rinunciato perché non se lo possono permettere».

Così Elly Schlein parlando con i giornalisti a Cosenza. "Io ringrazio Pasquale Tridico - ha aggiunto - che ha messo al primo posto la sanità pubblica e ha messo insieme alla sanità anche il tema del lavoro. È importante sancire il diritto a restare, ma serve che ci siano opportunità di lavoro concrete. E in questa direzione vanno le proposte del nostro programma e, soprattutto, il contributo che ha portato il Partito democratico, che con le sue candidate e i suoi candidati vuole puntare sul salario minimo perché anche molti calabresi non arrivano nemmeno ai nove euro lordi all’ora e per noi questo è sfruttamento. Quindi, bisogna sancire un salario minimo regionale e poi puntare a sostenere le famiglie che fanno più fatica. Quelle a cui la destra che governava con Occhiuto e che governa da tre anni con Giorgia Meloni ha già voltato le spalle per la propria propaganda».