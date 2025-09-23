Provincia Sibaritide-Pollino, mosso un altro passo in avanti

Il progetto della istituzione della nuova Provincia Sibaritide-Pollino si arricchisce di un elemento importante e fondamentale. È stato infatti certificato il raggiungimento della quota demografica minima prevista per la legge, ossia quello di almeno 200 mila abitanti. Il dato è stato comunicato nel corso della riunione della Commissione consiliare appositamente istituita. L’organismo si è riunito giovedì scorso e in tale sede il presidente Antonio Uva ha comunicato il raggiungimento della quota degli abitanti. «Ho informato i componenti presenti, ha affermato il presidente Uva, che, a seguito di un accurato lavoro di raccolta, è stato confermato il requisito demografico minimo di 200mila abitanti, come previsto dall’articolo 21 del D.Lgs. 267/2000 (Tuel)».

